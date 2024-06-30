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Efsane şarkı Asiye Palu'nun sesiyle yeniden hayat buluyor

Türk müziğinin güçlü sesi ve başarılı kanun sanatçısı Asiye Palu, yeni şarkısı "Ya Seninle Ya Sensiz" ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Efsane şarkı Asiye Palu'nun sesiyle yeniden hayat buluyor

 

Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği ise Selami Şahin'e ait olan bu muhteşem eserin klip yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi. Aranjesini Tamer Özkan'ın, mix ve mastering'ini ise Candar Köken'in yaptığı şarkı, kısa sürede büyük beğeni topladı. 

Efsane şarkı Asiye Palu'nun sesiyle yeniden hayat buluyor

MÜZİKSEVERLERDEN TAM NOT 

"Ya Seninle Ya Sensiz" şarkısının klibi, yayınlandığı andan itibaren hızla yayıldı ve müzikseverler tarafından çok beğenildi. Asiye Palu'nun güçlü yorumuyla hayat bulan bu eser, hem müzik hem de görsellik anlamında tam not aldı. Bu prestijli proje için gösterdiği özveri ve emek, projenin her anında hissediliyor.  

Efsane şarkı Asiye Palu'nun sesiyle yeniden hayat buluyor

ÖZEL TASARIMLAR VE ENERJİK PERFORMANS 

Klipte, Pınar Kerimoğlu'nun Asiye Palu için özel olarak tasarladığı kıyafetler, sanatçının zarafetini ve sahne enerjisini ön plana çıkarıyor. Renkli kareler ve dans performanslarıyla göz dolduran Palu, enerjisiyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor. 

Efsane şarkı Asiye Palu'nun sesiyle yeniden hayat buluyor

Şarkının ve klibin bu denli beğenilmesi, Asiye Palu'nun yeni bir hit şarkıya imza attığını gösteriyor. Müziğin duayen isimleri Ahmet Selçuk İlkan ve Selami Şahin'in imzasını taşıyan "Ya Seninle Ya Sensiz", yılın en çok konuşulan eserlerinden biri olmaya aday.  

Müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren Asiye Palu, "Ya Seninle Ya Sensiz" ile başarısını bir kez daha kanıtladı.

 

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