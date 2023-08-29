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"Efsane Kayahan şarkılarıyla Beste Açar" seri konser turu başlıyor

Kar Beyaz gibi türk pop müziğine damga vuran bir şarkı yazan yakın zamanda kendi tekli şarkısını yayımlayan Best Açar, ilk konserini 30 Ağustos'ta İf Beşiktaş sahnesinde hayata geçiriyor. Hemen ardından  7 Eylül'de If Eskişehir ,13  Eylül'de İf Ankara'da seri konserlerine devam edecek olan Beste Açar, Atlantis yapımla birlikte T.C Kültür Bakanlığı'nın  düzenlediği kültür yolu festivaliyle de Türkiye'nin dört bir yanında sevenleriyle buluşacak.

"Efsane Kayahan şarkılarıyla Beste Açar" seri konser turu başlıyor

Konserlerine hummalı bir şekilde hazırlanan güzel şarkıcı bir ilke de imza atarak; yolculuklarında Türkiye'nin en lüks kulis karavanı olan çift katlı kulisbus kullanacak. 

Son derece konforlu ve son teknolojiyle modernize edilmiş araçla, şehir şehir gezecek olan Açar "14 Şubat 2015'te vefatından önceki  son konserinde babam  " Ben gidiyorum artık, bu şarkılar sizin. Siz söyleyeceksiniz ben dinleyeceğim"  demişti. 

Beste Açar'da babasının mirasına sahip çıkarak Kayahan şarkılarıyla "Yolu sevgiden geçenlerle buluşup" hem  anacak hem de muhteşem şarkıları hep birlikte söylemenin tadına varacak. Şarkıcı olarakta artık sahne üstünde olmak istediğini vurgularken 'Babam Beşiktaş'ta veda etti ben de Beşiktaş'ta İf performansta ilk konserimle cennete şarkılarını göndereceğim. Bu da ilginç bir tesadüf oldu benim için. Bu arada uçak fobim yok ancak; kulisbasla yolculuklarımız hem keyifli hem de rahat geçecek.Bu anlamda da bir ilki yaşayacağım " dedi.

 

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