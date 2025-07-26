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Efe Gencebay ve sevgilisi Aslı Oktay'ın mezuniyet tatili

Efe Gencebay ve sevgilisi Aslı Oktay'ın mezuniyet tatili

Efe Gencebay ve sevgilisi Aslı Oktay'ın mezuniyet tatili

Orhan Gencebay’ın torunu Efe Gencebay ve sevgilisi Aslı Oktay geçtiğimiz gün Bodrum’da akşam yemeği çıkışı el ele objektiflere yansıdı.
 Efe Gencebay ve sevgilisi Aslı Oktay'ın mezuniyet tatili
 
Uzun yıllardır birlikte olan genç çift okullarından başarı ile mezun olduktan sonra soluğu Bodrum’da almışlar. Gözlerden uzak tatil yapmayı tercih eden Efe Gencebay ve sevgilisi Aslı Oktay bu sefer objektiflerden kaçamadılar.
 
 
 

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