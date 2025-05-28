  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Efe Gencebay televizyon ve sinema dünyasına atılıyor

Efe Gencebay televizyon ve sinema dünyasına atılıyor. İşte detaylar...

Efe Gencebay televizyon ve sinema dünyasına atılıyor

Geçtiğimiz gün Bebek’de görüntülenen Orhan Gencebay’ın torunu Efe Gencebay sahilde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Spora düşkünlüğü ile bilinen genç Gencebay karşısındaki gazetecileri gördükten sonra hızlı temposunu yavaşlatarak sorulan soruları da yanıtlamayı ihmal etmedi.

Efe Gencebay televizyon ve sinema dünyasına atılıyor
Gencebay, "Şu sıralar neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Okul, sinema ve spor yaşantımı düzgün bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. Yakın zamanda mezun olacağım. Daha sonra ise, eğitimini aldığım televizyon ve sinema dünyasında iş hayatıma devam etmeyi düşünüyorum” diyerek güzel havanın tadını çıkarttı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ayliz Duman bir ilki gerçekleştirdi!
  Magazin

Ayliz Duman bir ilki gerçekleştirdi!

Elçin Sangu’dan eğlenceli bilim belgeseli
  Magazin

Elçin Sangu’dan eğlenceli bilim belgeseli

Özge Törer bir ödül daha kazandı
  Magazin

Özge Törer bir ödül daha kazandı

LVBEL C5'in tahliye edildi
  Gündem

LVBEL C5'in tahliye edildi

D.O.Z. filminin galası yapıldı
  Magazin

D.O.Z. filminin galası yapıldı

Yaza "Merhaba" dediler
  Magazin

Yaza "Merhaba" dediler