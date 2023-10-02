Edo Sultan’ın yeni teklisi yayında! 

Vokal performanslarıyla müzikseverleri kendine hayran bırakan sanatçı aynı zamanda şarkının prodüktörlüğünü de üstlendi. Duygusal derinliği olan şarkının sözleri Berrin Büyükçınar imzası taşıyor, müziği ise Sait Büyükçınar’a ait. Şarkının düzenlemesini Serkan Türker yaparken, yönetmen koltuğunda Buğra Karaçam’ı görüyoruz.

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