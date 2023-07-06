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Ediz Hun D&R’da Yeşilcam rüzgarı estirecek

Usta Oyuncu Ediz Hun, anılarına yer verdiği, sinema yazarı ve akademisyen Rıza Oylum’un söyleşilerinden oluşan otobiyografik türdeki kitabı “Film Gibi Geçti”yi 8 Temmuz Cumartesi, D&R Suadiye mağazasında okurları için imzalayacak.

Ediz Hun D&R’da Yeşilcam rüzgarı estirecek

 

Kültür, sanat ve eğlence dünyasını tek çatı altında birleştiren D&R, geleneksel yazar okur buluşmaları kapsamında bu kez Türk sinemasının jönlerinden Ediz Hun’u ağırlıyor. Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Ediz Hun’un doğumundan bugüne kadar olan yolculuğunu, periyotlar halinde aktardığı kitabı “Film Gibi Geçti”nin imza günü, 8 Temmuz saat 13:00’de D&R Suadiye mağazasında düzenlenecek.

Ediz Hun D&R’da Yeşilcam rüzgarı estirecek

"Film Gibi Geçti", usta oyuncu Ediz Hun'un Cihangir'de doğduğu evden Norveç'te geçirdiği öğrencilik yıllarına; ilk rol aldığı filmden milletvekili seçildiği güne kadar hayatının dönüm noktalarını okurlarına sunuyor. Ediz Hun, hayatına dair detayları içtenlikle anlatırken, dönemin kritik olaylarına da değiniyor. Yeşilçam'a genişçe yer ayrılan kitapta, içinde önemli filmlerden karelerin de bulunduğu bir fotoğraf albümüne de yer veriliyor.

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