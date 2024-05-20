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Edis’ten Maltepe’de 100 bin kişiye unutulmaz şov

Edis Maltepe’de şarkılarının yanı sıra danslarıyla görsel şova dönen unutulmaz bir 19 Mayıs konserine imza attı.

Edis’ten Maltepe’de 100 bin kişiye unutulmaz şov

İstanbul, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için Maltepe Etkinlik Alanı’nda buluştu. Alanı dolduran yaklaşık 100 bin kişi, Edis’in sevilen şarkıları ve sahne şovuyla gençlik bayramını doyasıya kutladı.

Edis’ten Maltepe’de 100 bin kişiye unutulmaz şov

25 şarkılık geniş bayram repertuvarıyla iki saate yakın sahnede kalan sanatçı, hem seyircisinin bayramını kutladı hem hazırlıkları son hızla süren yeni albümünün müjdesi verdi. 

Edis’ten Maltepe’de 100 bin kişiye unutulmaz şov

“Albüm için uzun ara verdim farkındayım. Ama sıkı hazırlanıyoruz. Çok güzel şarkılar geliyor” diyen Edis yeni albümünde yer vereceği “Mayhoş” adlı şarkısını ilk kez Maltepe’de söyledi. 

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