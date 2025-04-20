 Edis'ten itiraf! İddialı giyinmeyi seviyorum!

Edis, en sevilen şarkıları ve unutulmaz sahne performansıyla önceki akşam Kıbrıs Chamada Prestige Hotel'de sevenleriyle buluştu.



Sahne öncesi kuliste gazetecilerin sorularını cevaplayan Edis, albümle ilgili çalışmalarını sürdürürken konserlerine de hız kesmeden devam ettiğini söyledi.



İlk defa Kıbrıs'ta sahne alacağını söyleyen Edis, çok heyecanlı olduğunu söyledi.



Yeni albümünde yaza çok güzel bir şarkı geleceğinin müjdesini de veren Edis, "Aslında birkaç tanesinin için de yaz esintisi var onları önceden yayınlamayı düşünüyorum.



Ama bir şarkı sizi çok mutlu edecek" dedi.



Sahne kostümünü soran muhabirlere şarkıcı, "Modaya ilgim yeni değil çok zamandır iddialı giyinmeyi seviyorum.

Çok sevdiğim arkadaşım Erkan Altunay ile beraber güzel bir koleksiyon hazırladı çok ünlü bir marka ile işbirliği yaptık. O markanında ilk türk antlaşması onların yüzü olmak çok keyifli" diye konuştu.

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