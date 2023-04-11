Edis'ten büyük rekor

Kariyerinde pek çok hit parçaya imza atan Edis, Spotify’da ‘Martılar’ şarkısının ardından ‘Arıyorum’ parçasıyla da 100 milyon dinlenme rakamına ulaştı. Edis bu rekorla birlikte 2 şarkısı da 100 milyonun üzerinden dinlenen tek Türk pop müzik sanatçısı oldu. Martılar şarkısı geçtiğimiz günlerde Spotify platformunda 100 milyon dinlenme rakamına ulaşan Edis, ‘Arıyorum’ şarkısıyla da 100 milyon kez dinlendi. Edis, ünü sınırları aşan ve milyonların dilinde hep bir ağızdan söylenen ‘Martılar’ şarkısını 2 yıl önce dinleyicilerle buluşturmuştu. Yayınlandıktan kısa bir süre sonra hızla yükselen grafiğini sürdüren şarkı geçtiğimiz günlerde 100 milyon kez dinlenmesini kutladı. Söz ve bestesi ‘Martılar’da olduğu gibi Emrah Karakuyu’ya ait olan ‘Arıyorum’ ise Eylül 2021’de yayınlandı. Edis’in bugüne kadar yaptığı sound’lardan farklı bir tarza sahip olan ‘Arıyorum’ kısa sürede dinleyiciler tarafından çok sevildi ve hızla yükselen grafiğini 1,5 yıldır korumaya devam etti. ‘Arıyorum’un da 100 milyon kez dinlenmesinin ardından Edis, Pop Müzik’te bir rekor kırarak iki şarkısı da bu denli ulaşılması güç bir dinlenme rakamına imza atan tek sanatçı oldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.