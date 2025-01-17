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Edis, oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem'e yanıt verdi!

Edis, oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem'e yanıt verdi! İşte detaylar...

Edis, oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem'e yanıt verdi!

Amerika'da yaşayan oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem'den Ayşe Barım ile Edis hakkında şok iddialarda bulunmuştu.

Edis, oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem'e yanıt verdi!
Jandae Perçem, sektördeki tekelleşmeyle ilgili Ayşe Barım ve Edis hakkında şok iddialarda bulundu. Amerika'da yaşayan yapımcı ve oyuncu, başrolünü Edis ile paylaştığı 'Alya' filmiyle ilgili yaşadığı süreci anlattı.

Edis, oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem'e yanıt verdi!
Perçem, "Yapımcı ve oyuncu, "Edis'ten döküman gelmediği için PR'a başlayamadık. Avukatımla konuşurken telefon çaldı ve Ayşe Barım aradı. Ayşe Barım bana, "Edis kendini beğenmemiş. Film çıkarsa biterim. 100 bin dolar vereyim filmi bana versinler' demiş. Film 1 milyon dolara mal oldu. Küfür ediyor onca insanın emeğine... Sen konsere çıkamazken, paran kalmamışken sana iş verdim ve başrol oldun. İki sene sonra projeyi sabote ediyorsun. Ayşe Barım bizi aramadan önce dağıtımcıyı aramış. Ayşe Barım'dan korktuğu için sinema dağımtıcısı filmi vizyondan çekme kafasına giriyor. O kadar korkuyorlar Ayşe Barım'dan..." ifadelerini kullanmıştı.

Edis, oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem'e yanıt verdi!
Edis ise kendisini savundu.

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