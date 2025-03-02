Edip Akbayram'ın cenaze programı belli oldu

Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçının cenaze programı belli oldu.



Edip Akbayram için 4 Mart Salı günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından Teşvikiye Camii'ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.