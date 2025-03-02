Edip Akbayram hayatını kaybetti

Geçirdiği zatürre hastalığı sebebiyle iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve 4 Ocak’tan bu yana tedavi gören Edip Akbayram (75),

çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

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