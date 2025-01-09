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Edip Akbayram hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakıma alındı!

Edip Akbayram hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakıma alındı! İşte detaylar...

Edip Akbayram hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakıma alındı!

Edip Akbayram, hastaneye kaldırıldı. Sanatçı, düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında yoğun bakıma alındı.

 Edip Akbayram hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakıma alındı!


Akbayram'ın tedavisine Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor.

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