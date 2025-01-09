 Edip Akbayram hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakıma alındı!

Edip Akbayram, hastaneye kaldırıldı. Sanatçı, düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında yoğun bakıma alındı.



Akbayram'ın tedavisine Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor.

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