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Eda Gürkaynak oyunculuk tüyolarını sevgilisi Birkan Sokullu'dan alıyor!

Eda Gürkaynak oyunculuk tüyolarını sevgilisi Birkan Sokullu'dan alıyor! İşte detaylar...

Eda Gürkaynak oyunculuk tüyolarını sevgilisi Birkan Sokullu'dan alıyor!

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Eda Gürkaynak oyunculuk tüyolarını sevgilisi Birkan Sokullu'dan alıyor!
Oyunculuğu adım atan Gürkaynak, "Netflix'te 'Adsız Aşıklar'da rol aldım. İlk deneyimim. Beğenerek izlediğim ekiple olması heyecanlı oldu. Birkan destekçim.

Eda Gürkaynak oyunculuk tüyolarını sevgilisi Birkan Sokullu'dan alıyor!
Tüyoları alıyorum ondan. İnşallah devamı gelecek oyunculuğun. Eğitimler alıyorum" dedi.

Eda Gürkaynak oyunculuk tüyolarını sevgilisi Birkan Sokullu'dan alıyor!
Yaz tatili için Gürkaynak, "Birkan bir projede... Proje sonrası tatil yaparız" diye konuştu.

 Eda Gürkaynak oyunculuk tüyolarını sevgilisi Birkan Sokullu'dan alıyor!

Gürkaynak, "Evlilik olur mu?" sorusuna, "Hayırlısı" yanıtını verdi.

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