 Eda Gürkaynak oyunculuk tüyolarını sevgilisi Birkan Sokullu'dan alıyor!

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.



Oyunculuğu adım atan Gürkaynak, "Netflix'te 'Adsız Aşıklar'da rol aldım. İlk deneyimim. Beğenerek izlediğim ekiple olması heyecanlı oldu. Birkan destekçim.



Tüyoları alıyorum ondan. İnşallah devamı gelecek oyunculuğun. Eğitimler alıyorum" dedi.



Yaz tatili için Gürkaynak, "Birkan bir projede... Proje sonrası tatil yaparız" diye konuştu.

Gürkaynak, "Evlilik olur mu?" sorusuna, "Hayırlısı" yanıtını verdi.

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