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Eda Erol ile Ekrem Karaçayır nişanlandı

Eda Erol ile Ekrem Karaçayır nişanlandı. İşte detaylar...

Eda Erol ile Ekrem Karaçayır nişanlandı

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, evliliğe ilk adımı attı.

Eda Erol ile Ekrem Karaçayır nişanlandı
Eda Erol, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile nişanlandı.

Eda Erol ile Ekrem Karaçayır nişanlandı
Nişan töreni aile arasında gerçekleşti.

Eda Erol ile Ekrem Karaçayır nişanlandı
Geceden kareleri Esra Erol paylaştı.

Eda Erol ile Ekrem Karaçayır nişanlandı
Sunucu, "Hoş geldin bahar" diye yazdı.

Eda Erol ile Ekrem Karaçayır nişanlandı
Eda Erol'a tebrik mesajı yağdı.

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