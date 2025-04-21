Eda Erol ile Ekrem Karaçayır nişanlandı

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, evliliğe ilk adımı attı.



Eda Erol, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile nişanlandı.



Nişan töreni aile arasında gerçekleşti.



Geceden kareleri Esra Erol paylaştı.



Sunucu, "Hoş geldin bahar" diye yazdı.



Eda Erol'a tebrik mesajı yağdı.

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