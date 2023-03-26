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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer Evliliğe İlk Adımı Attı

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes forması giyen basketbolcu sevgilisi Tuncer, evliliğe ilk adımı attı. İşte haberin detayları...

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer Evliliğe İlk Adımı Attı

Reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes forması giyen basketbolcu sevgilisi Tuncer ile 20 Haziran’da nikah masasına oturacak. Çift, evliliğe ilk adımı attı.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer Evliliğe İlk Adımı Attı

Ece, müstakbel eşiyle çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşarak, kalp, nazar boncuğu, yüzük ve sonsuzluk işareti koydu.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer Evliliğe İlk Adımı Attı

Dört yıldır birlikte olan çift, düğün mekânı olarak Boğaz’ın gözde otellerinden Four Seasons Bosphorus’u seçti.

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Editör
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