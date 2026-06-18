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Eda Ece'den proje açıklaması

Eda Ece'den proje açıklaması

Eda Ece'den proje açıklaması

Eda Ece, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Eda Ece'den proje açıklaması

Kendisinden bahseden oyuncu, "İki yaş çocuklayız. Annelik çok güzel. O yüzden onun peşinden koşmakla geçiyor. Ağustosta dizinin çekimleri başlıyor. Heyecanla onu bekliyorum. Güzel bir proje olacak. Buğra Gülsoy ile yıllar sonra tekrar partner olacağım" dedi.

 Eda Ece'den proje açıklaması

Şevval Sam'la ilgili Ece, "Tanışalı 10 sene oldu. Harika biri... Yine çalışacak olmamız müthiş oldu" diye konuştu.

 Eda Ece'den proje açıklaması

Ece İrtem'in hayatını kaybetmesiyle ilgili oyuncu, "Çok kibar ve tatlı kızdı. Kısa dönem 'Yasak Elma'da oynamıştı. Çok sevmiştik. İnanılmaz üzüldüm. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Eda Ece'den proje açıklaması

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