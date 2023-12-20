 Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan Eda Ece, sosyal medya hesabından heyecanlandıran paylaşım yaptı.



Bebek heyecanı yaşayan oyuncu, "Bu hamile neler yapıyor yakında. Takip edin"

notuyla paylaştığı fotoğrafıyla hayranlarını merak içinde bıraktı.

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