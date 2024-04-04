  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Eda Ece anne oldu

Ünlü oyuncu Eda Ece anne oldu. İşte detaylar...

Eda Ece anne oldu

Ünlü oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, çocuklarına kucağına aldı.

Eda Ece anne oldu
Galatasaray Basketbol sayfası, "Değerli oyuncumuz Buğrahan Tuncer ve sevgili eşi Eda Ece Tuncer'in bugün dünyaya gelen kızları Mina İpek’e sağlık, mutluluk dolu uzun bir ömür diler, Tuncer Ailesi’ni gönülden tebrik ederiz" açıklamasını yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama
  Gündem

Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Duygu Üstünbaş 'Cyrano' ile nisan ve mayısta DasDas'ta
  Kültür - Sanat

Duygu Üstünbaş 'Cyrano' ile nisan ve mayısta DasDas'ta

Kaya Çilingiroğlu'nun ayağına bakın ne oldu?
  Magazin

Kaya Çilingiroğlu'nun ayağına bakın ne oldu?

'İki Gözüm Ahmet Sürgün' vizyona giriyor
  Kültür - Sanat

'İki Gözüm Ahmet Sürgün' vizyona giriyor

Sıla'dan büyük başarı
  Magazin

Sıla'dan büyük başarı

Usta sanatçılardan Türker İnanoğlu’na veda
  Gündem

Usta sanatçılardan Türker İnanoğlu’na veda