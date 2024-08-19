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Ece Vahapoğlu dostlarını ağırladı

Bodrum’da yaz sezonunu geçiren sevilen sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz günlerde yakın dostlarına Yalıkavak'taki Serafina Mare’de yemekli bir davet verdi.

Ece Vahapoğlu dostlarını ağırladı

Bodrum'un gözde restoranlarından biri olan Serafina Mare, muhteşem manzarası ve eşsiz mutfağıyla konuklarına unutulmaz bir akşam sundu. 

Ece Vahapoğlu dostlarını ağırladı

Ece Vahapoğlu ve dostları, geceye kokteyl ile başlayıp, birbirinden lezzetli yemeklerin tadına bakarak devam ettiler. 

Ece Vahapoğlu dostlarını ağırladı

Yemek sonrası dans ederek eğlenen konuklar, yazın son günlerinin keyfini çıkardılar.

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