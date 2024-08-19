Ece Vahapoğlu dostlarını ağırladı

Bodrum'un gözde restoranlarından biri olan Serafina Mare, muhteşem manzarası ve eşsiz mutfağıyla konuklarına unutulmaz bir akşam sundu.

Ece Vahapoğlu ve dostları, geceye kokteyl ile başlayıp, birbirinden lezzetli yemeklerin tadına bakarak devam ettiler.

Yemek sonrası dans ederek eğlenen konuklar, yazın son günlerinin keyfini çıkardılar.

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