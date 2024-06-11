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Ece Uslu'dan proje açıklaması!

Ünlü oyuncu Ece Uslu'dan proje açıklaması! İşte detaylar...

Ece Uslu'dan proje açıklaması!

Oyuncu Ece Uslu, bir arkadaşıyla Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.

Ece Uslu'dan proje açıklaması!
Mağazaları dolaşan oyuncu, "Yeni bir heyecan içindeyim.

 Ece Uslu'dan proje açıklaması!

Bir projeyle anlaştım.

 Ece Uslu'dan proje açıklaması!

Yazın büyük kısmını çalışarak geçireceğim" dedi.

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