 Ece Uslu'dan proje açıklaması!

Oyuncu Ece Uslu, bir arkadaşıyla Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.



Mağazaları dolaşan oyuncu, "Yeni bir heyecan içindeyim.

Bir projeyle anlaştım.

Yazın büyük kısmını çalışarak geçireceğim" dedi.

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