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Ece Sükan'ın sokak tarzı

Ünlü şarkıcı Ece Sükan'ın sokak tarzı... İşte detaylar...

Ece Sükan'ın sokak tarzı

Ece Sükan, Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayıp yaşamadığı sorularına “Yok öyle bir şey” demekle yetinmişti.

Ece Sükan'ın sokak tarzı
Sükan önceki gün Bebek’te bir anda kendisini çekmeye başlayan gazetecileri karşısında görünce durarak poz verdi.

 Ece Sükan'ın sokak tarzı

Çekim sonrası muhabirlere "Kahvaltı yapmaya gidiyorum. Sonra konuşuruz" diyen Sükan, daha sonra kendisini bekleyen arkadaşları ile buluştu.

Ece Sükan'ın sokak tarzı

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