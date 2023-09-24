 Ece Sükan'ın sokak tarzı

Ece Sükan, Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayıp yaşamadığı sorularına “Yok öyle bir şey” demekle yetinmişti.



Sükan önceki gün Bebek’te bir anda kendisini çekmeye başlayan gazetecileri karşısında görünce durarak poz verdi.

Çekim sonrası muhabirlere "Kahvaltı yapmaya gidiyorum. Sonra konuşuruz" diyen Sükan, daha sonra kendisini bekleyen arkadaşları ile buluştu.

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