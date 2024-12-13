  Ece Sükan'ın AVM tarzı...

Ünlü manken ve sunucu Ece Sükan, geçtiğimiz gün İstinyePark’da görüntülendi.

Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken Ece Sükan, AVM’de bulunan bir mağazanın çekimine geldiği söyledi. Şık giyimi ve mütevazi tarzı ile dikkat çeken Ece Sükan, "Çekime yetişmeye çalışıyorum" diyerek hızlı adımlarla mağazaya geçti.

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