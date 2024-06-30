 Ece Sükan'dan yeni program

Moda dünyasının parlayan yıldızı stil ikonu Ece Sükan, şimdi CNBC-e’de hayranlarıyla buluşuyor. Ece Sükan, moda haftalarından bienallere, film festivallerinden sanat etkinliklerine kadar birçok önemli etkinliği yerinde takip ediyor ve izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Ece Sükan ile 3S programında, her hafta Sükan’ın özel röportajları, prestijli davetler, göz alıcı ödül törenleri ve trend belirleyen mekanlar ekrana gelecek. Moda, sanat ve seyahatin iç içe geçtiği bu büyülü yolculuk, perşembe akşamları saat 21.00’de CNBC-e’de izleyicilerle buluşacak. Shine Medya yapımcılığında hayata geçen, Ece Sükan’ın zarafeti ve gustosuyla şekillenen Ece Sükan ile 3S, izleyicilere ilham verici bir deneyim vaat ediyor.

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