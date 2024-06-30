  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ece Sükan'dan yeni program

Ünlü oyuncu Ece Sükan'dan yeni program. İşte detaylar...

Ece Sükan'dan yeni program

Moda dünyasının parlayan yıldızı stil ikonu Ece Sükan, şimdi CNBC-e’de hayranlarıyla buluşuyor. Ece Sükan, moda haftalarından bienallere, film festivallerinden sanat etkinliklerine kadar birçok önemli etkinliği yerinde takip ediyor ve izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

 Ece Sükan'dan yeni program

Ece Sükan ile 3S programında, her hafta Sükan’ın özel röportajları, prestijli davetler, göz alıcı ödül törenleri ve trend belirleyen mekanlar ekrana gelecek. Moda, sanat ve seyahatin iç içe geçtiği bu büyülü yolculuk, perşembe akşamları saat 21.00’de CNBC-e’de izleyicilerle buluşacak. Shine Medya yapımcılığında hayata geçen, Ece Sükan’ın zarafeti ve gustosuyla şekillenen Ece Sükan ile 3S, izleyicilere ilham verici bir deneyim vaat ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tescilli kraliçe Dilara Kırmıt kaderini açıkladı
  Magazin

Tescilli kraliçe Dilara Kırmıt kaderini açıkladı

19 gün önce boşanan Onur Atilla şarkıcı Nez'le aşkını ilan etti
  Magazin

19 gün önce boşanan Onur Atilla şarkıcı Nez'le aşkını ilan etti

Ünlü model Öykü Baştaş'ın sokak tarzı dikkat çekti
  Magazin

Ünlü model Öykü Baştaş'ın sokak tarzı dikkat çekti

Sinan Temo ile Yasemin Öğün'ün ilişkisi bitti! İşte nedeni...
  Cemiyet

Sinan Temo ile Yasemin Öğün'ün ilişkisi bitti! İşte nedeni...

Yüsra Geyik'ten yeni proje!
  Magazin

Yüsra Geyik'ten yeni proje!

Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Burcu Erçil evlendi
  Cemiyet

Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Burcu Erçil evlendi