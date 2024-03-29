  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ece Seçkin'den rekor

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'den rekor... İşte detaylar...

Ece Seçkin'den rekor

Ece Seçkin, müzik tarihine damga vuracak bir projeye imza atıyor. Yeni albümünün klip çekimlerinde Türkiye'de bir ilke imza atan Ece Seçkin, sanatıyla sınırları zorlamaya devam ediyor. Güzel yıldız, tam tamına 72 saat içinde dört farklı klip çekerek insanüstü bir performans sergiledi ve rekor kırdı. Ece Seçkin'in müzik listelerinde zirveye oynayacak olan birbirinden iddialı dört farklı şarkısının hazırlığını, yoğun ve titiz bir stüdyo sürecinin ardından kliplendirmesi, müzik dünyasında büyük bir heyecan uyandırdı.

 Ece Seçkin'den rekor

GERÇEKLİK VE SANAL DÜNYAYI BİR ARAYA GETİRDİ!

Şarkılarının arkasındaki güçlü mesajları görsel bir dünya ile taçlandıran Seçkin, Türkiye'de daha önce hiç görülmemiş bir prodüksiyon ekibi oluşturdu. Usta yönetmen Murat Küçük ve ekibiyle işbirliği yapan Seçkin, Türkiye'nin en büyük Genişletilmiş Gerçeklik (XR) stüdyosunu kullanarak gerçeği ve sanal dünyayı bir araya getirdi.

 Ece Seçkin'den rekor

PROJENİN BEDELİ: 7 MİLYON LİRA!

 Genişletilmiş gerçeklik (XR) kullanarak hayallerini gerçeğe dönüştüren Seçkin, klipler için toplamda 7 milyon lira harcadı. Bu astronomik harcama, Seçkin'in şarkılarına olan güvenini ve iddiasını gözler önüne serdi. Ece Seçkin, müzik dünyasındaki yenilikçi ve yaratıcı duruşuyla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise gözler projelerin çıkış tarihinde. Ece Seçkin, bu büyük projesiyle müzik tarihine geçmeye hazırlanıyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Firuze'den 'İhanet'
  Magazin

Firuze'den 'İhanet'

Ünlü isimler Magazin Gazetecileri Derneği'nin iftarına katıldı
  Magazin

Ünlü isimler Magazin Gazetecileri Derneği'nin iftarına katıldı

Zeki Müren'in heykeli dikildi
  Kültür - Sanat

Zeki Müren'in heykeli dikildi

Pazar gününden beri yoğun bakımda olan Kadir İnanır'ın ilk sözlerini hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı
  Gündem

Pazar gününden beri yoğun bakımda olan Kadir İnanır'ın ilk sözlerini hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı

'Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç gözlük takmasının sebebini açıkladı
  Magazin

'Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç gözlük takmasının sebebini açıkladı

'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet gördüğünü söyledi
  Magazin

'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet gördüğünü söyledi