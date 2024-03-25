  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ece Özdikici yeni projesiyle bir başarıya daha imza atıyor

İçinde yer aldığı tiyatro oyunu ve sinema filmleriyle yurtdışında ve yurtiçinde birçok ödüle sahip Ece Özdikici, yeni oyunu Salıncakta İki Kişi için provada. Bir süredir kendine gelen oyun tekliflerinin arasından içine en çok sinen bu proje ile çok kısa süre sonra seyirci ile buluşacak.

Ece Özdikici yeni projesiyle bir başarıya daha imza atıyor

Amerikalı oyun ve senaryo yazarı William Gibson'ın 1958 yılında yazdığı, 1959'da Amerika'da "yılın en iyi oyunu" ödülünü alan, iki kez sinemaya uyarlanan, dünyada en çok sahnelenen tiyatro oyunlarından biri olan Salıncakta İki Kişi bu sezon Batı Performans Sanatları bünyesinde seyirci ile buluşuyor. Bir ilişkinin başlangıcından itibaren gelişimine şahitlik edeceğimiz oyunda kadın karakter Gitta Mosca'ya Ece Özdikici hayat veriyor.  

Ece Özdikici yeni projesiyle bir başarıya daha imza atıyor

“New Yorkda yaşayan mücadeleci, hayat dolu, kendiyle barışık, yaşama sıkı sıkıya tutunan Gitta bu ilişkide savrulacak mıdır yoksa kendi ayaklarının üzerinde durmak için inat mı edecektir?” işte en çok bu soru üzerinde düşünerek çalıştığını söyleyen Ece Özdikici, oyun için son hız provalara devam ettiklerini, bu oyunda olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu dile getiriyor.    

Ece Özdikici yeni projesiyle bir başarıya daha imza atıyor

RESİM VE OYUNCULUKTA ÇALIŞMALARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR 

Resim ve oyunculuk okumuş olan Ece Özdikici geçtiğimiz aylarda Yunanistan, Tokyo, Amerika ve Türkiye'de sergilere katıldı. Televizyon, sinema ve tiyatroda birçok projede yer aldı.   

Ece Özdikici yeni projesiyle bir başarıya daha imza atıyor

Ece Özdikici bu oyun ile Türkiye’de ve Dünyada turne yaparken, bir yandan televizyonda da yeni çalışmalara başlayacağını, hepsine vakti olduğunu belirtiyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Caroline Koç'u yıkan ölüm! Sosyal medyadan dostuna veda etti
  Cemiyet

Caroline Koç'u yıkan ölüm! Sosyal medyadan dostuna veda etti

İkinci çocuğuna hamile olan Cemre Kemer'den karnı burnunda pozlar
  Magazin

İkinci çocuğuna hamile olan Cemre Kemer'den karnı burnunda pozlar

Rubato'dan Müslüm Gürses itirafı  
  Magazin

Rubato'dan Müslüm Gürses itirafı  

Yoğun bakımda olan Kadir İnanır'dan sevindirici haber
  Gündem

Yoğun bakımda olan Kadir İnanır'dan sevindirici haber

Zara verdiği 9 kilonun formülünü açıkladı
  Magazin

Zara verdiği 9 kilonun formülünü açıkladı

Berdan Mardini öğretmen olan sevgilisine destek
  Magazin

Berdan Mardini öğretmen olan sevgilisine destek