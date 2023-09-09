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Ece Mumay'dan masal gibi konser!

Ece Mumay'dan masal gibi konser!

Türk pop müziğinin genç ve güzel ismi 'Ece Mumay'; tarihi güzellikleri ve sıradışı görünümü ile Dünya mirası listesinde yer alan Ürgüp'te düzenlenen festivalde muhteşem enerjisiyle ve güzelliğiyle büyüledi. 

Ece Mumay'dan masal gibi konser!

Geçtiğimiz akşam Ürgüp Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu, organizasyonunu Fuya Grup'un üstlendiği 51.Ürgüp Uluslararası Bağ bozumu Festivali Ece Mumay'ın sahne performasıyla karnavala dönüştü.

 Nevşehir'in incisi Ürgüp'te yediden yetmişe tüm halkın akın ettiği festivalde ünlü sanatçı; en sevilen şarkılarını seslendirmesinin yanı sıra profesyonel dansçıların da eşlik ettiği dans şovlarıyla festivale damgasını vurdu.

Ece Mumay'dan masal gibi konser!

Canlı performansıyla hayranlarından tam not alan Mumay'a şarkılarını söylerken binlerce kişi eşlik etti. 1 saati aşan konserde doyasıya eğlenen Ürgüplüler unutamayacakları bir gece yaşadı.

İddialı projeleri, özgün tarzı ve sahne performansıyla son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren başarılı sanatçının sahne repertuvarı ve muhteşem sesi gece boyunca alkışandı. 

 

''Ece Mumay'' yurt içine yurt dışında gerçekleşen yoğun konser takvimine hız kesmeden devam ediyor.

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