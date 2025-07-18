 Ece Mumay'dan aşk itirafı!

Şarkıcı Ece Mumay, Bodrum Club Catamaran'da sahne aldı.

Yazın yoğun geçtiğini söyleyen şarkıcı, "Sezon güzel geçiyor. Hem eğleniyoruz hem de eğlendiriyoruz. Bir kaç haftadır Bodrum'dayım. Yazın hep çalışıyorum. Bu ay bitmeden 7-8 konserim daha var. Arkadaşlarımızı bile görmeye gidemiyoruz" dedi. Sahne kostümüyle ilgili Mumay, "Her zaman işimize ve seyircimize saygımız sonsuz" diye konuştu.

Yeni şarkıları için Mumay, "Sinan ile yaptığımız şarkı bir ayda 5 milyon olmuş. Üzerine 'Kime Ne'yi yayınladık. Yazın enerjisi bize iyi geliyor. Dinleyicimiz bizi güzel destekliyor. Kasım ayında Sinan ile bir düet yapacağız. Çok ağlayacağız" açıklamasını yaptı.



Aşkla ilgili şarkıcı, "Kısmet bu işler. Gönlüme ve aklıma yatacak biri olduğunda paylaşırım. Öyle bir ilişkim söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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