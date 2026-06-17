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Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı

Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı

Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; Ece İrtem (35), Kuşadası Hanım Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı
Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden oyuncunun cenazesine ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze namazında oyuncunun babası Vural İrtem, kardeşi Efe İrtem ve oyuncu Gürkan Uygun yan yana saf tuttu.

 Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı

Ece İrtem'in annesi Huriye İrtem, ayakta durmakta güçlük çekti.

 Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandıEce İrtem son yolculuğuna uğurlandı

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