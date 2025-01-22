 Ece Gürsel'in single heyecanı!

Ece Gürsel, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Dört yıl aradan sonra single çıkaracağını belirten model, "Yeni çalışmamla 31 Ocak'ta sevenlerimle buluşacağım.



Çok heyecanlıyım. Çok emek verdiğim ve özendiğim bir çalışma oldu.

Çok harika bir iş oldu" dedi.



Gürsel, AVM turundan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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