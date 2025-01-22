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Ece Gürsel'in single heyecanı!

Ece Gürsel'in single heyecanı! İşte detaylar...

Ece Gürsel'in single heyecanı!

Ece Gürsel, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

 Ece Gürsel'in single heyecanı!

Dört yıl aradan sonra single çıkaracağını belirten model, "Yeni çalışmamla 31 Ocak'ta sevenlerimle buluşacağım.

Ece Gürsel'in single heyecanı!
Çok heyecanlıyım. Çok emek verdiğim ve özendiğim bir çalışma oldu.

 Ece Gürsel'in single heyecanı!

Çok harika bir iş oldu" dedi.

Ece Gürsel'in single heyecanı!
Gürsel, AVM turundan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

 

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