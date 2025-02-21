Ece Gürsel’in klip dekoru New York Fashion Week’te

Selim Akar yönetmenliğinde çekilen klipte, Gürsel’in gül bahçesi içinde dev denim elbisesiyle verdiği sahneler, sosyal medyada büyük ilgi görmüş ve binlerce beğeni almıştı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Carolina Herrera defilesinde, tıpkı klipteki gibi bir çiçek bahçesi dekoru kullanılması, Gürsel’in hayranlarının gözünden kaçmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ece Gürsel, başlangıçta şaşırdığını ancak sonrasında “İyi fikirlerin sahibi bir yönetmenle çalışmış olmanın mutluluğunu yaşadım. İlham olmuşsak ne mutlu.” diyerek yaşadığı gururu dile getirdi.

Sanat ve moda dünyasında dikkat çeken bu benzerlik, “Klip mi defileye ilham oldu?” sorularını akıllara getirdi.

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