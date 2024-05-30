 Ece Gürsel evleniyor mu? Modelden itiraf!

Ece Gürsel, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Sunum yapacağı gece için kıyafet almaya gelen model, "Kıyafetleri sonra iade ediyoruz. Yoksa fabrikalar yetmez. Fiyatlarını bilmiyorum. Alıyorum, geri veriyorum giyince... Onun karşılığında sponsorumuz olduğu için paylaşım yapıyoruz. İade etmek istemediklerimi satın alıyorum. Tabii onların da hediye ettiği oluyor. Görünen kıyafeti bir daha giyme şansın olmuyor" dedi. Yıllardır sahne ve podyumda olan Gürsel, "Bunun sırrı ne?" sorusuna, "Sadece disiplin... Disiplin olduğu sürece başarılı olursunuz. 26'ncı senem... Çok çalışmak önemli olan" yanıtını verdi. Model, "26 yıl nasıl geçti? En çok neyde zorlandınız" sorusuna, "İki saat uykuyla İzmir'den geldim. Bizim olayımız uykusuzluk. Onu çözersek sıkıntımız yok" cevabını verdi. Hiç evlenmeyen model, "Evlilik insanı değilim. İşime aşığım. Ece Gürsel markasıyla evliyim. Hayatımı ona adadım. Ama bir anda pat diye evlenirim" açıklamasını yaptı.



2-3 BÖLÜM KONUK İŞLERİNİ KABUL ETMİYORUM

Gürsel, "Bazı isimler, ekranda olan oyuncuların reklam başarısıyla orada olduğunu söylüyor. Sizin düşünceniz nedir?" sorusuna, "Aralarında başarılı olanlar var. Şişirme olanlar da var. Önemli olan tiyatro sahnesinden çıkan sanatçıların dizilerde yer alması... Tiyatro er meydanı..." diye cevap verdi. Dizilerde yer almamasına model, "Çok teklif geliyor. Uzun soluklu olmayınca kabul etmiyorum. 2-3 bölüm konuk işlerini kabul etmiyorum. Daha geçen hafta geldi onlara sıcak bakmıyorum. Tiyatro sahnesinde komedi oynuyorum. Ters köşe drama oynamak isterim dizide... Bakalım inşallah gelir" ifadelerini kullandı.

ARADA BENDE TÜKENİYORUM

Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromuna yakalanmasına Gürsel, "Arada bende tükeniyorum. Tam tükenecekken bir gülme geliyor. Ben o moddayım. Yapı meselesi... Kimi insan aşırı tempoyu kaldıramaz. Kimi insan bununla beslenir. Ben 26 yıldır bununla besleniyorum. Çok normal ama hissettikleri, her şeyi saygıyla karşılıyorum. Dizilerde ağır çalışıyorlar. Hiç kolay değil" şeklinde konuştu. Gürsel, yazın tiyatro ve programlarının devam edeceğini belirtti.

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