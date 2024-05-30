  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ece Gürsel evleniyor mu? Modelden itiraf!

Ece Gürsel evleniyor mu? Modelden itiraf! İşte detaylar...

Ece Gürsel evleniyor mu? Modelden itiraf!

Ece Gürsel, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

 Ece Gürsel evleniyor mu? Modelden itiraf!

Sunum yapacağı gece için kıyafet almaya gelen model, "Kıyafetleri sonra iade ediyoruz. Yoksa fabrikalar yetmez. Fiyatlarını bilmiyorum. Alıyorum, geri veriyorum giyince... Onun karşılığında sponsorumuz olduğu için paylaşım yapıyoruz. İade etmek istemediklerimi satın alıyorum. Tabii onların da hediye ettiği oluyor. Görünen kıyafeti bir daha giyme şansın olmuyor" dedi. Yıllardır sahne ve podyumda olan Gürsel, "Bunun sırrı ne?" sorusuna, "Sadece disiplin... Disiplin olduğu sürece başarılı olursunuz. 26'ncı senem... Çok çalışmak önemli olan" yanıtını verdi. Model, "26 yıl nasıl geçti? En çok neyde zorlandınız" sorusuna, "İki saat uykuyla İzmir'den geldim. Bizim olayımız uykusuzluk. Onu çözersek sıkıntımız yok" cevabını verdi. Hiç evlenmeyen model, "Evlilik insanı değilim. İşime aşığım. Ece Gürsel markasıyla evliyim. Hayatımı ona adadım. Ama bir anda pat diye evlenirim" açıklamasını yaptı.

Ece Gürsel evleniyor mu? Modelden itiraf!
2-3 BÖLÜM KONUK İŞLERİNİ KABUL ETMİYORUM
Gürsel, "Bazı isimler, ekranda olan oyuncuların reklam başarısıyla orada olduğunu söylüyor. Sizin düşünceniz nedir?" sorusuna, "Aralarında başarılı olanlar var. Şişirme olanlar da var. Önemli olan tiyatro sahnesinden çıkan sanatçıların dizilerde yer alması... Tiyatro er meydanı..." diye cevap verdi. Dizilerde yer almamasına model, "Çok teklif geliyor. Uzun soluklu olmayınca kabul etmiyorum. 2-3 bölüm konuk işlerini kabul etmiyorum. Daha geçen hafta geldi onlara sıcak bakmıyorum. Tiyatro sahnesinde komedi oynuyorum. Ters köşe drama oynamak isterim dizide... Bakalım inşallah gelir" ifadelerini kullandı.

Ece Gürsel evleniyor mu? Modelden itiraf!

ARADA BENDE TÜKENİYORUM
Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromuna yakalanmasına Gürsel, "Arada bende tükeniyorum. Tam tükenecekken bir gülme geliyor. Ben o moddayım. Yapı meselesi... Kimi insan aşırı tempoyu kaldıramaz. Kimi insan bununla beslenir. Ben 26 yıldır bununla besleniyorum. Çok normal ama hissettikleri, her şeyi saygıyla karşılıyorum. Dizilerde ağır çalışıyorlar. Hiç kolay değil" şeklinde konuştu. Gürsel, yazın tiyatro ve programlarının devam edeceğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İnci Birant'ın kızlarla festival eğlencesi
  Magazin

İnci Birant'ın kızlarla festival eğlencesi

Her daim işinin başında
  Cemiyet

Her daim işinin başında

Bade İşçil'in AVM tarzı...
  Magazin

Bade İşçil'in AVM tarzı...

Hataylı olan Uğur Aslan, Hatay’ın neye ihtiyacı olduğunu açıkladı?
  Magazin

Hataylı olan Uğur Aslan, Hatay’ın neye ihtiyacı olduğunu açıkladı?

Rap müziğin yıldızı Murda müzik severlere bu kez Kuştepe’den sesleniyor
  Magazin

Rap müziğin yıldızı Murda müzik severlere bu kez Kuştepe’den sesleniyor

Ünlü oyuncu Çiğdem Batur'un havuz keyfi...
  Magazin

Ünlü oyuncu Çiğdem Batur'un havuz keyfi...