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Ece Gürsel’den müzik dünyasına güçlü dönüş

Ece Gürsel, dört yıllık aranın ardından “İnanamam Yalanlarına” adlı yeni şarkısıyla müzik dünyasına geri döndü. Televizyon programları nedeniyle bir süredir müziğe ara veren Gürsel, duygu yüklü sözleri ve etkileyici melodisiyle dikkat çeken bu şarkıyla büyük ses getirmeye hazırlanıyor.

Ece Gürsel’den müzik dünyasına güçlü dönüş

Söz ve müziği Oktay Kaya, aranjesi ise İbrahim Küçükoğlu imzası taşıyan şarkı, aşk, hayal kırıklığı ve yeniden başlamanın gücünü anlatıyor. Ece Gürsel, bu projeyi kendi müzik şirketinden çıkararak kariyerinde önemli bir adım atarken, şarkının dağıtımı DMC tarafından gerçekleştirilecek.

Ece Gürsel’den müzik dünyasına güçlü dönüş

KLİP ÇEKİMLERİNDE BÜYÜK RİSK!

Şarkının klibi, ünlü yönetmen Selim Akar yönetiminde, görüntü yönetmeni Eren Yiğin ve 50 kişilik dev bir ekiple DigionePlus Stüdyoları’nda çekildi. Çekimler sırasında lazer sahnelerinde yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle büyük bir risk alınırken, Ece Gürsel projeye olan inancını göstererek 40.000 Euro’luk maliyeti üstlenmeyi kabul etti. Gürsel, “Gerekirse ben öderim” diyerek çekimlerin sorunsuz tamamlanmasını sağladı.

Ece Gürsel’den müzik dünyasına güçlü dönüş

MODA VE GÖRSELLİK ÖN PLANDA

Klipte kullanılan özel kostümler Erdal Güvenç tarafından tasarlandı. Gürsel, kırmızı elbisesiyle aşkı, dev duvak ve denim kot elbisesiyle ise dramı ve duygusal çelişkileri simgeliyor. Şarkının kapak fotoğrafları ise Umut Tunç tarafından çekildi ve şarkının duygusal yoğunluğunu en iyi şekilde yansıttı.

Ece Gürsel’den müzik dünyasına güçlü dönüş

MÜZİKSEVERLERİ UNUTULMAZ BİR DENEYİM BEKLİYOR

“İnanamam Yalanlarına”, Ece Gürsel’in müzik kariyerinde yeni bir dönüm noktası olarak görülüyor. Gerek müziği gerekse klibiyle dikkat çeken eser, dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Ece Gürsel’den müzik dünyasına güçlü dönüş

Ece Gürsel’in yeni şarkısı, tüm dijital platformlarda ve YouTube kanalında yayında!

 

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