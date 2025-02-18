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Ece Gürsel'den evlilik itirafı!

Ünlü model Ece Gürsel'den evlilik itirafı! İşte detaylar...

Ece Gürsel'den evlilik itirafı!

Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden özel isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu Ece Gürsel oldu. Başarılı model; özel hayatından ve yaşadığı pişmanlıklara kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ece Gürsel'den evlilik itirafı!

Ece Gürsel, evlilik ve özel hayatı sorularına “Ben evlilik insanı değilim. Bir anda karşıma biri çıkar, aşık olurum. Hemen çocuk doğur derse belki böyle bir şey olur. Onun dışında evlenmeyi düşünmüyorum. Ailem ile yaşıyorum ve 2 tane yeğenim var. Ben doğurmadan anne oldum. Hepimiz beraber yan yana yaşıyoruz zaten. Bizim evin reisi benim” dedi. İlişkilerinde hep temkinli olduğunu dile getiren Gürsel, aldatıldığını da itiraf etti. Kerimoğlu’nun “Aldatıldığını nasıl anladın?” sorusuna “20’li yaşlarımda aldatıldım. Hayatımda bir kere aldatıldığımı yakaladım. Çok uzun süredir beraber olduğum bir insandı. Telefon kayıtlarından anladım aldatıldığımı. Aldatılmayı asla affetmem. Beni aldatana asla bir şans daha vermem” dedi.

 Ece Gürsel'den evlilik itirafı!

YUMURTALARIMI DONDURMADIM
Pınar Kerimoğlu’nun “Yumurtalıklarını dondurmayı düşünüyor musun?” sorusuna ise “Onun için geç kaldık. Çünkü 42 yaşından sonra sağlıklı olmadığını söylüyor doktorlar. Ben doktor ile konuşmuştum dondurma ile alakalı. O da ‘Otuza kadar sağlıklı. Sonrası riskli’ dedi. Çocuk düşünen insan yapsın, ben yumurtalarımı dondurayım da ileride çocuk yaparım diye düşünmedim. Yumurtalarımı dondurmadım. Kaderciyim ben. Şimdi dondurayım, ileride yaparım diye hırslanmam. Bu konuda hırslı değilim. Eğer çocuk kaderimde varsa gelir zaten.” dedi.

 Ece Gürsel'den evlilik itirafı!

DEFİLEYİ BIRAKIP CENAZEYE KATILAMAZDIM
Pınar Kerimoğlu’nun sorularını içtenlikle yanıtlayan başarılı model, 2003 senesinde adının aşk dedikodularına karıştığı merhum gazeteci Hıncal Uluç hakkında da ilk kez bu kadar samimi cevaplar verdi. Gürsel “Cenazeye katılmama sebebim İzmir’de defiledeydim. Moda haftasında günde 3 kere defileye çıktığım için defileyi bırakıp cenazeye katılamazdım. Beni temsilen annem gitti. Ben de sonrasında mezarına çokça gittim” dedi. Kerimoğlu’nun, ‘Hıncal Uluç ile o dönem aşk haberleriniz de çıkmıştı’ demesi üzerine Gürsel “Aşk dedikoduları tamamen asparagas bir haberdi. Hıncal benim babam gibiydi. O dönemde hep anlatmaya çalışmıştım ama aradan 22 sene geçmesine rağmen hala aşk yaşandı diye haberler çıkıyor. Kendisi benim akıl hocamdı. Çok zeki bir insandı, bu yüzden de o dönem açıklamaları hep zekice ve gündeme dayalıydı” dedi.

 Ece Gürsel'den evlilik itirafı!

MODELLİĞİ BASAMAK OLARAK GÖRÜYORLAR
Pınar Kerimoğlu’nun “Modellik artık ikinci plana atılıyor. Eskisi gibi gündem olmuyor. Bunun nedeni nedir?” sorusuna Gürsel “Eskiden daha çok defile olurdu. Televizyonlar da markaların isimlerini verirdi. Şimdi marka ismi verilmediği için eskisi gibi böyle büyük defileler yapılmıyor. Sın dönemde de modelliği basamak olarak görüyorlar. Birçok başarılı model var ülkemizde. Hala Gizem Özdilli, Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Demet Şener gibi modeller podyumda. Saydıklarım hep bizim jenerasyon. Çünkü sayacağım yeni model yok. Tabii ki defilelere çıkan modeller var ama ünlü model yetişmiyor. Olanlar da çok fazla işine odaklanmıyor. Yeni nesil çalışmayı sevmiyor, onlara birçok iş paslıyorum ama hepsi bir bahane üretip gelmiyor.” dedi.

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