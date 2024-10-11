Ece Gürsel'den “Çocuklara Dokunma” protestosu

Firma sahibi Tülay Ersoy ve Gülay Turan kardeşler, bu kez de şiddet ve istismar mağduru çocukların sesi olurken, defilenin sonunda pankartlarla yürüyen mankenler ve onlara eşlik eden çocuklar, "Çocuklara dokunma" protestosuna imza attı.

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