  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ece Gürsel'den “Çocuklara Dokunma” protestosu

Podyumların deneyimli mankenlerinden Ece Gürsel, her sene önemli bir konuya değinerek sosyal içerikli mesajlar sunan İzmirli gelinlik firması Asr-ı Nazende'nin defilesinde görev aldı.

Ece Gürsel'den “Çocuklara Dokunma” protestosu

Firma sahibi Tülay Ersoy ve Gülay Turan kardeşler, bu kez de şiddet ve istismar mağduru çocukların sesi olurken, defilenin sonunda pankartlarla yürüyen mankenler ve onlara eşlik eden çocuklar, "Çocuklara dokunma" protestosuna imza attı.

Ece Gürsel'den “Çocuklara Dokunma” protestosu

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Afra Saraçoğlu tarzıyla dikkat çekti
  Magazin

Afra Saraçoğlu tarzıyla dikkat çekti

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu işletmeci Ural Kaspar’la sessiz sedasız nikah kıydı
  Magazin

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu işletmeci Ural Kaspar’la sessiz sedasız nikah kıydı

Engin Polat ilk kez konuştu!
  Gündem

Engin Polat ilk kez konuştu!

İpek Gümüşoğlu markası için Hindistan Türkiye arası mekik dokuyor
  Cemiyet

İpek Gümüşoğlu markası için Hindistan Türkiye arası mekik dokuyor

Yurdaer Okur, 'Küçük Prens' eserini tiyatro ve kum sanatıyla birleştirdi
  Magazin

Yurdaer Okur, 'Küçük Prens' eserini tiyatro ve kum sanatıyla birleştirdi

Gözde Kansu: "Türk dizileri ülke tanıtımına büyük katkı sağlıyor!"
  Magazin

Gözde Kansu: "Türk dizileri ülke tanıtımına büyük katkı sağlıyor!"