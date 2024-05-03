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Ece Göksu ve Eylül Biçer’in en yeni EP’si “All I Need” yayında

Türkiye’nin en önemli caz vokalistlerinden Ece Göksu ve caz gitaristi ve besteci Eylül Biçer’in farklı müzikal stiller arasında, kendilerini son derece yalın ve zarafetle ifade ettikleri 4 özgün şarkıdan oluşan “All I Need” şimdi tüm dijital platformlarda yayında.

Ece Göksu ve Eylül Biçer’in en yeni EP’si “All I Need” yayında

Orijinal beste ve şarkı sözlerinden oluşan 4 parçalık EP’nin ilk teklisi All I Need, Göksu için ‘zamanın iyileştirmesi’ üzerine yazılmış, ayrılıklarda veya yeni başlangıçlarda zamana ve hayata güvenmekle ilgili bir şarkı. İkilinin birlikte oluşturdukları ilk şarkı olan Tainted Clue, EP’de ikinci sırada yer alıyor.

Ece Göksu ve Eylül Biçer’in en yeni EP’si “All I Need” yayında

Biçer’in ‘özlem duygusunun bir ifadesi’ olarak tanımladığı şarkı iki bölümden oluşuyor. Newborn Dream, şarkılar arasında Biçer’in enstrümantal olarak oluşturduğu bir köprü görevi görüyor. EP’nin son şarkısı olan Soon You Will ise Eylül Biçer’in Byblos albümünde yer alan “Yakında” isimli parçadan esinleniyor. Soon You Will, yön değiştiren ve başkalaşan hayatlardan söz ediyor. 

Ece Göksu ve Eylül Biçer’in en yeni EP’si “All I Need” yayında

Kayıtları, miksi ve görsel tasarımı Eylül Biçer tarafından hayat bulan All I Need’in masteringi ise Emre Malikler tarafından yapıldı.

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