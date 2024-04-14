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Ece Erken'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Bambaşka biri oldu

Ece Erken'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Bambaşka biri oldu. İşte detaylar...

Ece Erken'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Bambaşka biri oldu

Snob Magazin'in haberine göre; Ece Erken'in (45) Instagram'daki paylaşımları dikkat çekti.

Ece Erken'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Bambaşka biri oldu
Sunucu, ayna selfiesi yaptı.

Ece Erken'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Bambaşka biri oldu
Erken'in yüzündeki değişim ise dikkat çekti.

Ece Erken'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Bambaşka biri oldu
Bir süre sosyal medyada fotoğraf paylaşmayan Erken'in yüzündeki değişim ise farkedildi. 

Ece Erken'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Bambaşka biri oldu
Sosyal medyaya bir süre ara veren Erken, paylaşımlarına devam ediyor.

Ece Erken'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Bambaşka biri oldu
Sunucunun yüzüne hangi operasyonları yaptırdığı ise merak konusu oldu.

 Ece Erken'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Bambaşka biri oldu

İki yıl önce eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Erken, televizyon programına devam ediyor.

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