 Ece Erken'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Bambaşka biri oldu

Snob Magazin'in haberine göre; Ece Erken'in (45) Instagram'daki paylaşımları dikkat çekti.



Sunucu, ayna selfiesi yaptı.



Erken'in yüzündeki değişim ise dikkat çekti.



Bir süre sosyal medyada fotoğraf paylaşmayan Erken'in yüzündeki değişim ise farkedildi.



Sosyal medyaya bir süre ara veren Erken, paylaşımlarına devam ediyor.



Sunucunun yüzüne hangi operasyonları yaptırdığı ise merak konusu oldu.

İki yıl önce eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Erken, televizyon programına devam ediyor.

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