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Ece Erken'in bavulu elinde...

Ünlü sunucuEEce Erken'in bavulu elinde... İşte detaylar...

Ece Erken'in bavulu elinde...

Ece Erken, geçtiğimiz gün Aqua Florya alışveriş merkezinde bulunan Meos balıkta objektiflere takıldı. Yemek sonrası objektiflere poz vermeyi ihmal etmeyen başarılı sunucu bavuluyla dikkat çekti.

Ece Erken'in bavulu elinde...
Ayak üstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Muhabirlerin yorgun görünüyorsunuz demesi üzerine, "Hastaneden çıktım ve yakın arkadaşlarımla yemeğe geldim çok yorgun ve bitkinim" diyerek objektiflere gülümsemeyi ihmal etmedi. Vale noktasından aracını alan Ece erken ve arkadaşları alandan ayrıldı.

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