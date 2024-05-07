Ece Erken, geçtiğimiz gün Aqua Florya alışveriş merkezinde bulunan Meos balıkta objektiflere takıldı. Yemek sonrası objektiflere poz vermeyi ihmal etmeyen başarılı sunucu bavuluyla dikkat çekti.



Ayak üstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Muhabirlerin yorgun görünüyorsunuz demesi üzerine, "Hastaneden çıktım ve yakın arkadaşlarımla yemeğe geldim çok yorgun ve bitkinim" diyerek objektiflere gülümsemeyi ihmal etmedi. Vale noktasından aracını alan Ece erken ve arkadaşları alandan ayrıldı.

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