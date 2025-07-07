 Ece Erken'den Sinan Akçıl açıklaması!

Ece Erken ile Sinan Akçıl, ayrıldı.

Erken, "Tadımı kaçıran kimseyi istemiyorum, huzursuzluk veren hiçbir olayın içinde olmak istemiyorum, bana iyi gelmeyen insanlarla bir arada kalmak istemiyorum. Kaostan, kötülükten, ajitasyondan çok sıkıldım. Yaşasın kendi halindelik, yaşasın sakinlik. Şarkı anlamsız gelebilir, ama en sevdiğim şarkı" dedi.

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