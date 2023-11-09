Ece Dizdar ve Öner Erkan’ın başrollerini paylaştığı “evlilikten sahneler” Zorlu PSM’de!

Sinemanın ölümsüz isimlerinden Ingmar Bergman’ın kült filminden, ödüllü oyuncu ve yönetmen Kayhan Berkin rejisiyle sahneye uyarlanan, ‘’İki insan bir ömür bir arada yaşayabilir mi?”, “Aile nedir?”, “Şefkat nedir?”, “Aşk nedir ne değildir?” sorularına yanıt arayan Ece Dizdar ve Öner Erkan’ın başrollerini paylaştığı Evlilikten Sahneler tiyatroseverleri evli çiftin başına gelenleri yakından izlemeye davet ediyor.

Oyunda 10. evlilik yıldönümlerini kutlamak üzere olan ideal bir çift görünümündeki iki çocuk sahibi mutlu bir çiftin; bir çeşit sığınak olarak kurdukları evliliklerinin kimi dönemlerini yakından izleme fırsatını bulacak olan seyirci, görünürde mükemmel olan bu çiftin sevgi, nefret, arzu, tekeşlilik, özgürlük, iletişimsizlik gibi kavramlarla mücadele edişlerini yakından gözlemleyecek. Bir tür evlilik araştırması olan oyunda Ece Dizdar ve Öner Erkan’ın yanı sıra Kayhan Berkin, Pınar Göktaş ve Naz Buhşem de rol alıyor.

Çoğu zaman kadın ve erkek kimliğinde önemli dönüşümlere yol açan ve onu biçimlendiren bir çerçeve haline gelen evliliği oyunun merkezine koyan Versus Tiyatro ve Zorlu PSM ortak yapımı olan Evlilikten Sahneler 13 Kasım akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

Versus Tiyatro ve Zorlu PSM ortak yapımı Evlilikten Sahneler’in biletleri passo.com.tr üzerinden satışta.

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