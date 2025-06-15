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Ece Dizdar, Serdar Orçin ile düğün tarihini açıkladı

Ece Dizdar, Serdar Orçin ile düğün tarihini açıkladı. İşte detaylar...

Ece Dizdar, Serdar Orçin ile düğün tarihini açıkladı

Ece Dizdar, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Ece Dizdar, Serdar Orçin ile düğün tarihini açıkladı

Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Serdar Orçin ile 20 Haziran'da nikah masasına oturacak oyuncu, gelinlik provasına gitti.

 Ece Dizdar, Serdar Orçin ile düğün tarihini açıkladı


İstanbul'daki düğün için Dizdar, "Her şey yolunda gidiyor, koşuşturmalı bir zaman. Sevdiklerimiz ve çok yakınlarımızın olduğu bir düğün istedik, açık havada sahilde olacağız" dedi.

 Ece Dizdar, Serdar Orçin ile düğün tarihini açıkladı

Saçındaki beyazlar için Dizdar, "Beyazlarım çok güzel, ben çok seviyorum. Bunlar çok eski, geri kafa şeyler, yani kim nasıl isterse öyle olsun. Kimin saçında beyaz var, kimin saçında yok herkes olduğu gibi, doğal haliyle güzel bence" dedi.

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