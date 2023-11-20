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Ece Arar'dan "Kadınlar Markalaşıyor" raflarda

İletişim Uzmanı Ece Arar'ın yazdığı "Kadınlar Markalaşıyor" isimli kitap, Cumhuriyet'in 100. yılında tüm kadınlara armağan olarak yola çıktı. Güvercin Yayınevi tarafından yayınlanan kitap online ve fiziksel tüm kitapçılarda yer alıyor.

Ece Arar'dan "Kadınlar Markalaşıyor" raflarda

 

Ece Arar'ın, ağırlıklı olarak girişimci olmak isteyen ve halihazırda girişimci olan; bir iş kurmak, yaratıcılığını kullanmak isteyen kadınlar için yazdığı 'Kadınlar Markalaşıyor' kitabı; 
tutkuyla yapılan bir şeyi işe dönüştürmek, markalaşma aşamaları, sosyal ağ yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi gibi bölümlerden oluşuyor.
 
Arar kitabına şöyle başlıyor, " "Baştan söyleyeyim, bu bir kadın kitabı.
Neden peki? Çünkü ne varsa kadınlarda var, çünkü geçmiş olmayabilir ama gelecek kadınların."
Ece Arar'dan "Kadınlar Markalaşıyor" raflarda
 
Arar kitabı için şöyle diyor, "Kadınlara yol gösterici olmak istememle başlayan süreç bugün 'gerçek ve uygulanabilir önerilerden' oluşan bir rehber kitaba dönüştü. 
 
Kitabımla özellikle bir iş kurmak isteyen, bağımsızlığını kazanmaya çalışan, özgüven eksikliği duyan, nereden başlayacağını bilemeyen, içlerinde girişimci bir 'ruh' olan kadınlara ulaşabileceğimi düşünüyorum. Bir tek kadın bile bu kitabı okuyup kendi işini kurarsa amacıma ulaşmış olacağım."
 
 "Kadınlar Markalaşıyor", Cumhuriyet'in 100. yılında tüm kadınlar için bir başucu kitabı olarak raflarda yerini alıyor.

 

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