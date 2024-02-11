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Ebru Yaşar, Sefo ile düet mi yapacak?

Ebru Yaşar, Sefo ile düet mi yapacak? İşte detaylar...

Ebru Yaşar, Sefo ile düet mi yapacak?

Başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, önceki akşam Kıbrıs’ta Merit Park Hotel’de sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, Pınar Kerimoğlu'nun kendisi için tasarladığı kıyafetle de göz kamaştırdı. Yaşar, "Kıbrıs'ı çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Belki çok klasik olacak ama ben burada olmaktan çok keyif alıyorum ve çok eğleniyorum" dedi.

 Ebru Yaşar, Sefo ile düet mi yapacak?

Bir süredir çıkaracağı albümü bekleyen hayranlarına, Siyam ile düet yaptığı "Yoksun" adlı teklisi ile bir sürpriz yapan Yaşar, şarkının hikayesini basın mensupları ile paylaştı. Şarkıcı, "Ben zaten şarkıyı almıştım. Söylemiştim ve her şey bitmişti. Fakat ufak bir değişiklik yaparak "Yoksun" adlı şarkımızı albüm öncesi çıkarttık. Ben de zaten çok seviyordum Siyam'ın sesini ben iş birliklerini seven biriyim Siyam'ın prodüktöründen de şarkıyı önce çıkaralım ricası gelince kıramadım. Destek olmayı çok seviyorum. Çok tatlı bir şarkı oldu" dedi.

 

Ebru Yaşar, Sefo ile düet mi yapacak?
Geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo ile paylaştığı selfie hakkında konuşan Ebru Yaşar, "Sefo ile havalimanında karşılaştık. Beraber bir şeyler yedik, aramızda şakalaştık. Acaba bir düet olur mu diye ama kader kısmet hayatta her şey olabilir." şeklinde konuştu.

 

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