Ebru Yaşar sahnesinde sürpriz konuk!

Ebru Yaşar, Bodrum Vogue Otel’de sahne aldı. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Ebru Yaşar sahne performansı ve repertuarı ile beğeni topladı. Başarılı şarkıcı zarafeti ve şıklığı ile de tam not aldı.
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