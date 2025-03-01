 Ebru Yaşar Ramazan'da sahne almayacağını söyledi!

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) tarafından düzenlenen 17. İletişim Ödülleri yapılan tören ile sahiplerini buldu. Ebru Yaşar öğrenciler oylarıyla Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı ödülüne layık görüldü. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bu yıl 17. cisi düzenlenen İletişim Ödülleri'nde öğrencilerin oylarıyla Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı ödülü aldı.

Başarılı sanatçı ödül için öğrencilere sahneden teşekkür ederken, "Üniversite yılları çok güzel. Aslında okul yılları tamamen hepsi çok güzel. Belki zor zamanlar geçiyoruz. Okulda bir an evvel bitsin bu günler geçsin diye sıkça içimizden geçiriyoruz. Ama ben de bu yollardan geçmiş bir arkadaşınız olarak lütfen tadını çıkarın derim. Sonra bugünler geri dönmüyor. Hepinize başarılar diliyorum. Hepiniz inşallah istediğiniz mesleği, sevdiğiniz mesleği gönül rahatlığı ile yaparsınız. Sizleri seviyorum teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Ebru Yaşar ödül töreni sonrası gençlerden ödül almanın mutluluğu ile kameralar karşısına geçerken, "İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ederim. Genç arkadaşlarım bu ödüle layık görmüşler. Yılın Kadın Şarkıcısı ödülünü aldım. Tabii ki mutluyum. Her ödül bizi çok heyecanlandırıyor ve heveslendiriyor. Tekrar tekrar güzel duygular. Genç arkadaşların güzel enerjilerini görmek çok güzel" ifadelerini kullandı.



YENİ ŞARKILAR SÜRPRİZ İLE GELİR

Her şarkısıyla yeni bir rekora imza atan başarılı sanatçı hayranlarnın yeni şarkı beklentileri için, "Biraz ara verdim açıkçası, hem normal konser yoğunluğu oldu. Birazcık dinlenmekte istedim. Dinlendirmek de istedim. Yeni şarkılarda inşallah sürpriz ile gelir" dedi.



RAMAZAN'DA SAHNE ALMAYACAK!

Sahnelerine ramazan ayı dolayısıyla ara verdiğini duyuran Ebru Yaşar, "Ramazan'da çalışmıyorum. O bir ritüelimiz oldu. Kendimize ayırdığımız bir ay. Bütün herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

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