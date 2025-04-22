 Ebru Yaşar'ın siyah tarzı!

Ebru Yaşar geçtiğimiz günlerde Yeni Gazino’daki sahnesinde dinleyicilerine bir sürpriz yaptı ve kendisini izlemeye gelen Siyam’la düet yaptı.

Sahnesi ve sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Ebru Yaşar, geçtiğimiz günlerde Yeni Gazino’da sahne aldı. Repertuarı, sahne performansı ve şıklığı ile izleyenlere unutulmaz bir konser yaşatan Ebru Yaşar, en sevilen şarkılarını söyledi.

Siyah elbisesiyle sahnede şıklığıyla da dikkat çeken Ebru Yaşar, ‘Kafamın Içi’, ‘Ben Bilmem’, ‘Kehribar’ gibi sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Ebru Yaşar, kendisini izlemeye gelen Siyam’ı sürpriz bir şekilde sahneye çağırdı. İkili, 2024 yılında rekorlar kıran ‘Yoksun’ şarkısını söyledi.

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