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Ebru Yaşar'ın siyah tarzı!

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar'ın siyah tarzı! İşte detaylar...

Ebru Yaşar'ın siyah tarzı!

Ebru Yaşar geçtiğimiz günlerde Yeni Gazino’daki sahnesinde dinleyicilerine bir sürpriz yaptı ve kendisini izlemeye gelen Siyam’la düet yaptı.

 Ebru Yaşar'ın siyah tarzı!

Sahnesi ve sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Ebru Yaşar, geçtiğimiz günlerde Yeni Gazino’da sahne aldı. Repertuarı, sahne performansı ve şıklığı ile izleyenlere unutulmaz bir konser yaşatan Ebru Yaşar, en sevilen şarkılarını söyledi.

 Ebru Yaşar'ın siyah tarzı!

Siyah elbisesiyle sahnede şıklığıyla da dikkat çeken Ebru Yaşar, ‘Kafamın Içi’, ‘Ben Bilmem’, ‘Kehribar’ gibi sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Ebru Yaşar, kendisini izlemeye gelen Siyam’ı sürpriz bir şekilde sahneye çağırdı. İkili, 2024 yılında rekorlar kıran ‘Yoksun’ şarkısını söyledi.

 

 

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