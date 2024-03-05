 Ebru Yaşar’ın büyük başarısı!

Ebru Yaşar yeni şarkısı ‘Yoksun’ ile kırılması zor bir rekora imza attı. Yaşar, Siyam’la yaptığı düet şarkısı ‘Yoksun’ ile dijital platformlarda zirveye yerleşti.

Yaşar, Youtube Music Charts listelerine giren tek Türk şarkıcı oldu. Yaşar, Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B.'yi geride bıraktı.

Yaptığı albüm ve şarkılarıyla müzik sektörüne yön veren isimlerden olan Ebru Yaşar, Siyam’la yaptığı düet şarkısı ‘Yoksun’ ile dijital platformlarda zirveye yerleşti. Yaşar, Youtube Music Charts listelerine giren tek Türk şarkıcı oldu.

DMC Genel Müdürü Samsun Demir, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, “Ebru Yaşar ve Siyam’ın düeti “Yoksun” YouTube Dünya Listesi’nde Cardi B ve Miley Cyrus gibi starları geride bırakarak 23. sıraya yükseldi.

Ebru Yaşar son bir yılda YouTube’da 300 milyon tüm dijital mecralarda ise 500 milyon dinlemeyi aşan bir performans sergiledi” ifadeleri kullanarak sanatçısını tebrik etti.

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