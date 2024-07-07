Ebru Yaşar hangi şarkıyı almadığı için pişman oldu?

Ebru Yaşar, yavru vatan Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahne öncesi kameraların karşısına geçen şarkıcı, röportaj sırasında milli takımın gol haberiyle büyük sevinç yaşadı.



Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, önceki akşam Kıbrıs Lord’s Palace Hotel’de sahneye çıktı. Türkiye’nin Hollanda ile çeyrek final mücadelesi verdiği akşam seyircisiyle buluşan Ebru Yaşar, hem eğlendirdi hem de sahneden milli takımın maçını takip etti. Sahne öncesi elinde Türk bayraklarıyla muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yaşar, röportaj sırasında milli takımın gol haberini alınca büyük bir mutluluk yaşadı. Türkiye’nin 1-0 öne geçtiğinin öğrenince bayraklarla kutlama yapan şarkıcı, “Bu heyecanı sahnede yaşayacağım. Milli takımımız şans diliyorum. Temennimiz kazanmamız. 2-0 çok güzel bir skor olur. 1-0 da olur. O motivasyonu görüyorum” diye konuştu. Milli takım Hollanda karşısındaki çeyrek final maçını 2-1 kaybederek turnuvadan elendi.



SEYİRCİNİN TERCİHİ

Ebru Yaşar, milli maç nedeniyle birçok sahnenin iptal edildiğinin söylenmesi üzerine iddialı konuştu. “Ben de olsam seyircinin yerinde burada olurdum” diyen Ebru Yaşar, “Beni sevenler, dinlemek isteyenler bu gece bu fırsatı yakalamışken hep beraber değerlendirmek istiyoruz. Ben de olsam seyircinin yerinde burada olurdum diye düşünüyorum. Hem maçı takip edeceğiz hem beni dinleyecekler” şeklinde konuştu.



KAYDINI KIRIK DİZİM İLE EVDE ALDIM

“Yine Çalıyor” şarkısı ile beğeni toplayan Ebru Yaşar, şarkıya klip çektiklerini ve yakında yayınlanacağını söyledi. Bu şarkının hikayesini anlatan Yaşar, şöyle konuştu: “Klibi çektim. 4 şarkılık bir maxi singe çıkardım. ‘Kafamın İçi’ çıktı. Akabinde ikinci şarkımız ‘Yine Çalıyor’. 3 sene önce kaydını aldığım şarkı. Dizim kırıktı, evdeydim. Bir yıl boyunca neredeyse çalışmadım ama besteci arkadaşlarım sağ olsunlar şarkılarını gönderdiler. Aranjeleri böyle evde, kaydını da kırık dizimle evde aldığım bir şarkıdır. Çok da sevdiğim ve etkilendiğim bir şarkı. Çok severek de bir klip çektim. İnşallah bir iki güne yayına giriyor.”

ATEŞE DÜŞTÜM PİŞMANLIĞI

Birçok hit şarkıya imza atan Ebru Yaşar, bunun sırrının sorulması üzerine kaçırdığı şarkılardan yaşadığı pişmanlıkları dile getirdi. Mert Demir’in seslendirdiği “Ateşe Düştüm” şarkısının ilk kendisini geldiğini belirten Ebru Yaşar, büyük bir pişmanlık yaşadığını anlattı: “Şarkıyı Mert (Demir) ilk bana gönderdi. Ona çok yakıştı. Şimdi bana teşekkür ediyordur ‘iyi ki o söylemedi de ben söyledim’ diye. Onun kısmetiymiş. Repertuvarıma şarkıyı henüz almadım ama alabilirim.”

Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon’da 100 binden fazla kişiye konser veren Ebru Yaşar, oradaki atmosferden çok mutlu olduğunu söyledi. Festival kapsamında diyar diyar gezeceğini ifade eden Yaşar, “Trabzon’u çok seviyorum. Şahaneydi. Kültür festivaliydi. Çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Türkiye’nin her yerini geziyorlar. Ben orada olmaktan çok mutluydum. Diyar diyar daha gezeceğim. Trabzon’a çok teşekkür ediyorum beni ihya ettiler.” Şeklinde konuştu.

O GÖRÜNTÜLERE BAYILDI

Denizli’de bir kadının “Kehribar” şarkısıyla dans ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. O görüntülerin hatırlatıldığı Ebru Yaşar, “Çok güzel yaa. Aerobik yapıyor. Şpagat (İki bacağı açma) açıyor. Ben o şpagatı ‘Yeşillenirim’ klibinde açmıştım. Onu yapabilmek için 4-5 ay egzersiz dersleri çalışmıştım. Bayıldım, şahaneydi. Sokak şarkıcıları söylüyor orada. Biz zaten onlar söylesinler diye yapıyoruz şarkılarımızı” dedi.

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