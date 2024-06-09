Ebru Yaşar gazinosu!

Ebru Yaşar, "Çok mutluyum tabii ki. Ortak duygularda insanlar ile buluştuğum için ayrıca mutluyum. Açılış şarkımız yine düet oldu. Zeyd ve Siyam ile birlikte bir düete imza attık. Çok da güzel yerini buldu. Çok da güzel gidiyor." dedi.

"GENÇLERİ ELİMDEN GELDİĞİNCE DESTEKLİYORUM"

Sosyal medya üzerinde Ebru Yaşar şarkılarının viral olmasını da değerlendiren şarkıcı, "Sosyal medya hayatımızın artık bir parçası. Orada biraz daha kolay bazı şeyler. Yeni bu işlere atılanlar için daha rahat. Eskiden bizlerin desteğe hep ihtiyacı vardı. Artık yapılan doğru işler orada karşılık bulabiliyor. Şimdi de ben şükürler olsun, o zamanlardan bu zamanlara geldim. Desteğe ihtiyacı olanları da ben elimden geldiğince destekliyorum." diyerek genç şarkıcılara da destek verdiğini dile getirdi.

ÖNCE AİLE

Yazın gelmesi ile birlikte konser takviminin de yoğun olduğunu dile getiren Ebru Yaşar, "Stüdyoda ve sahnelerde çok vakit geçiriyorum. Benim de bir ailem var ama. Hafta içlerinde dinleniyorum, ailem ile birlikte vakit geçiriyorum haftasonları da çalışıyorum. Bodrum'a gideceğiz, bayram programımız da yoğun. Her şey yolunda. Sorun yok. Bayramın birinci günü önce ailemle olacağım. İkinci gününde Batum'da olacağım, üçüncü gün de Bodrum'da çok sevdiğimiz bir otelde olacağız, dördüncü gün de Alaçatı'da olacağız." diyerek yoğun konser programı ve planlarından da bahsetti.

CANLI TRİO

Ebru Yaşar, röportajın ardından sahnedeki yerini aldı. Sahnede seyircilerine bir de sürpriz yapan Yaşar, Zeyd ve Siyam ile birlikte "Kafamın İçi" şarkısını sahnede canlı seslendirerek açılışı yaptı. Ebru Yaşar, İstanbullu misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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