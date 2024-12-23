 Ebru Yaşar dünya listelerinde!

Ebru Yaşar ve genç yetenek Siyam’ın birlikte seslendirdiği ‘Yoksun’, 2024 yılında YouTube’da 200 milyona yakın izlenme ile en çok dinlenen şarkı oldu. Şubat 2024’te yayınlanan bu hit parça, yıl boyunca zirvedeki yerini koruyarak Türk müzik tarihinde unutulmaz bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz akşam Kıbrıs Chamada Prestige Hotel’de sahne alan Ebru Yaşar, büyük başarının sevincini şu sözlerle dile getirdi: “Bir sanatçı için dinleyicilerinin sevgisini kazanmak en büyük ödül. Siyam ile söylediğimiz ‘Yoksun’un bu kadar beğenilmesi bizi çok mutlu etti. Tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.”

DÜNYA LİSTELERİNDE DE YERİNİ ALDI

Söz ve bestesi Siyam, Esad Fidan ve Ramazan Kızılpınar’a ait olan, düzenlemesi ise Esad Fidan tarafından yapılan ‘Yoksun’, sadece Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda da büyük yankı uyandırdı. Şarkı, Cardi B ve Miley Cyrus gibi dünya starlarını geride bırakarak YouTube Music Charts listelerinde 23. sıraya yükselmiş ve dünya çapında ses getirmişti.

EY Müzik & Mahzen Media etiketiyle yayınlanan bu unutulmaz şarkının yapımcılığını Tolga Aykut ve Samsun Demir üstlenirken, ‘Yoksun’, yalnızca bir şarkı değil, Türk müziğinin globaldeki güçlü temsilcisi haline geldi.

GECEYE DAMGA VURDU

Chamada Prestige Hotel’deki konserinde, sahneye zarafeti ve güçlü sesiyle çıkan Ebru Yaşar, unutulmaz bir performans sergiledi. Siyam’ın da sürpriz şekilde sahneye çıkmasıyla ‘Yoksun’u birlikte söyleyen ikili, dinleyicilere büyüleyici anlar yaşattı. Gecenin sonunda dinleyicilerden gelen yoğun alkış, şarkının ve sanatçıların başarısını bir kez daha taçlandırdı.

‘Yoksun’, sadece 2024’e değil, Türk müzik tarihine de adını altın harflerle yazdırdı.

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